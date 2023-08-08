Malatya'nın "Vefa otobüsü" Elazığ'da

ELAZIĞ (AA) - Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası Malatya'ya sağlanan destekler için teşekkür etmek amacıyla hazırlanan ve şehir şehir gezecek olan "Vefa otobüsü"nün ilk durağı Elazığ oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hayata geçirilen "Teşekkürler Türkiye Projesi" kapsamında "Zor günlerimizde yanımızda olan milletimize minnettarız" sloganıyla hazırlanan "Vefa otobüsü" ile gidilen illerde kayısı ikramında bulunulacak.

Vefa otobüsünün ilk durağı Elazığ'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, deprem konulu serginin açılışı yapıldı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edildi.

- "Elazığ, o karanlık günde yardım oldu yağdı"

Malatya Valisi Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki depremlerden Malatya'nın derinden etkilendiğini söyledi.

Bu süreçte tüm Türkiye'nin kendilerine destek olduğunu belirten Şahin, depremlerin 6'ıncı ayında hazırladıkları otobüsle illeri gezerek kayısı ikramında bulunacaklarını, yardımlar için teşekkür edeceklerini dile getirdi.

İlk etapta 20 kentte program düzenleyeceklerini, ilk programlarını Elazığ'da yaptıklarını ve bunun özel bir sebebi olduğunu söyleyen Şahin, şunları ifade etti:

"Çünkü Elazığ, o karanlık günde yardım oldu yağdı. O en zor zamanımızda Malatya'nın can simidi oldu. Hayat öpücüğü oldu. Malatya asla Elazığ'ı unutmaz. Çünkü onlar en zor zamanımızda bizimleydiler. Elazığ'da fırınlar ekmek satmadı, lokantalar yemek satmadı, fırınlar yaptığı ekmeği Malatya'ya gönderdi. Lokantalar yaptığı çorbayı Malatyalı kardeşlerine yetiştirdiler. O karanlık saatlerde bizim hayat öpücümüz, tünelin ucundaki ışığımız olan Elazığ'a Malatyalıların şükranlarını, teşekkürlerini getirdim."

- "Ne dediysek fazlasıyla bizim arkamızda durdular"

Elazığ Valisi Ömer Toraman da güçleri yettiğince komşu şehir başta olmak üzere depremden etkilenen illere destek olduklarını dile getirdi.

Malatya ve Elazığ'ın kardeş şehirler olduğunu belirten Toraman, "Deprem vesilesiyle ben şunu gördüm; Malatya ve Elazığ iç içe geçmiş, sosyal olarak, akrabalıklar, hısımlıklar, kardeşlikler tesis edilmiş. Sosyal olarak, ekonomik olarak içe içe geçmişler. Bu depremde bunu canlı olarak yaşadık, gördük. Bu iki şehir, birbirine zor zamanda kenetlendi ve bugünlere hamdolsun ulaştı. Bu süreçte bizlere destek olan bütün Elazığlı hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum. Ne dediysek fazlasıyla bizim arkamızda durdular. Bize güç ve kuvvet verdiler." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde örnek bir koordinasyon sergilediklerini söyledi. Gürkan, "28 kaymakam, 28 ilçe belediye başkanı, 5 vali, 5 il belediye başkanı, o deprem sürecinde yaraların sarılması noktasında büyük gayret gösterdik." dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da kardeş şehir Malatya'ya destek olabilmek için bütün imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.

Arama-kurtarma faaliyetlerinden enkaz faaliyetlerine, yiyecek içeceğe kadar her alanda kurumların bütün imkanlarını ilk andan itibaren Malatya'nın hizmetine sunmanın gayreti içinde olduklarını belirten Şerifoğulları, şunları kaydetti:

"Devletimiz büyük bir devlet, milletimiz hayırsever, yardımsever, necip bir millet. Bizler birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını bütün dünyaya bir kez daha gösterdik. Devletimizin güçlü desteğiyle inşallah kısa sürede 11 ilimizde yıkılan konutlarımızın yerine yıkılandan daha fazlası yapılacak. Şehirlerimizi inşa ve ihya konusunda devletimiz kararlılıkla çalışmalarını sürdürecek."