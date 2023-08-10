Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan çay ocağına, seyir halindeki bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.
Saldırıda çay ocağında oturan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.