Keban'da arazide çıkan yangın söndürüldü

ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Denizli köyü mezarlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, örtü ve hasat edilmiş araziye sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Denizli köyü Muhtarı Ali Kıratlı, yangında 30 dönümlük alanda hasar oluştuğunu belirterek, "Ekiplerin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Yangına müdahale eden ekiplere çok teşekkür ederiz." dedi.