Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Keban'da arazide çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da arazide çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Denizli köyü mezarlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, örtü ve hasat edilmiş araziye sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Denizli köyü Muhtarı Ali Kıratlı, yangında 30 dönümlük alanda hasar oluştuğunu belirterek, "Ekiplerin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Yangına müdahale eden ekiplere çok teşekkür ederiz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Üniversitede mobbinge para cezası!
        Üniversitede mobbinge para cezası!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        Haziranda cari fazla verildi
        Haziranda cari fazla verildi
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Koşa koşa denize...
        Koşa koşa denize...
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Akıma kapılmasınlar diye...

        Benzer Haberler

        ELAZIĞ'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI  
        ELAZIĞ'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI  
        Elazığ´da seyir halindeki otomobil yandı
        Elazığ´da seyir halindeki otomobil yandı
        Elazığ´daki yıkımda bayrak hassasiyeti; o anlar kamerada
        Elazığ´daki yıkımda bayrak hassasiyeti; o anlar kamerada
        Elazığ´da mezarlıkta yangın
        Elazığ´da mezarlıkta yangın
        Elazığ'da 2 bin 208 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Elazığ'da 2 bin 208 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı