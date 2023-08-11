Elazığ'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Gazi Caddesi'nde 9 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan ve Muhammet Yüzügüllü'nün (34) yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.Y. (60), M.Y. (19) ve E.D'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Y. (60) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.