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        Elazığ'da kavşak kontrol cihazı çalan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:22
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        Elazığ'da kavşak kontrol cihazı çalan şüpheli tutuklandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kavşak kontrol cihazı çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahmet Kabaklı Bulvarı ve Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan kavşak kontrol cihazının çalınması üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler, hırsızlık yapan F.Ç'yi tespit ederek düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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