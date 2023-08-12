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        Elazığ'da depremde hasar gören cami minaresi kontrollü yıkıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 12:54
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        Elazığ'da depremde hasar gören cami minaresi kontrollü yıkıldı
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        ELAZIĞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da hasar gören cami minaresinin kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Bahçelievler Camisi'nin minaresi de zarar gördü.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından minarenin yıkılmasına karar verildi.

        Caminin minaresi çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından iş makinesiyle yıkıldı.

        Daha sonra minarenin enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Bu arada, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla yıkım görüntülendi.

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