Elazığ'da, bahçeye devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
M.A'nın kullandığı 34 UJ 807 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresindeki Kinederiç rampası mevkisinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.