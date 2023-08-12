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        Elazığ'da, bahçeye devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:10
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        Elazığ'da, bahçeye devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        M.A'nın kullandığı 34 UJ 807 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresindeki Kinederiç rampası mevkisinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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