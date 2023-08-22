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        Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:09 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:09
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        Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarından yapılan hırsızlık olayını aydınlatmak amacıyla çalışma başlattı.

        Bu kapsamda saha çalışması ve güvenlik kamerası taraması sonucu olayın şüphelilerinin H.K. (39 ) ve A.G. (28) olduğu tespit edildi.

        Şüpheliler, bulundukları adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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