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        Elazığ'da art arda meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da art arda meydana gelen 8 aracı karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:58 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:34
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        Elazığ'da art arda meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da art arda meydana gelen 8 aracı karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        İstasyon Kavşağında M.K. idaresindeki 19 HG 351 plakalı otomobil önünde seyir halindeki 2 otomobile çarptı.

        Kazada araçlara bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 16 ATL 416 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpmasıyla ortaya çıkan tepkime sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Kazada hafif yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

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