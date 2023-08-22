Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sarayatik Mahallesi'nde bir bahçedeki boş kuyudan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya yavru kedinin düştüğünü tespit etti.
Halatla kuyuya inen itfaiye eri, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan kedi, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ne teslim edildi.