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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:28 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:28
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da durdurulan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında doğudan illerinden batıya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı.

        Yapılan teknik fiziki takip sonucu ekipler, şüpheli yolcu R.I'nın (24) bulunduğu otobüsü kent sınırları içerisinde durdurdu.

        Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 4 parça halinde 1kilo 280 gram esrar ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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