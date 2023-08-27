Elazığ'da iki firari hükümlü yakalandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan iki firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, hırsızlık suçundan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ü. ile silahlı yağma suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B'nin adresini belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan H.Ü. ve O.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kişi, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.