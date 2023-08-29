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        Baskil'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:37 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:37
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        Baskil'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
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        ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Kundakçı, mesajında, Türk milletinin tarihte eşi görülmemiş bir mücadele sergilediği Kurtuluş Savaşını sonlandıran 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

        Kundakçı, "Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kazanılan zaferin bu anlamlı yıl dönümünde bu büyük gün vesilesi ile halkımızın bayramını tebrik ediyor gazilerimizi şükranla, şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz." dedi.

        Akmurat da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerini atan bu zaferin, bugün emin adımlarla yoluna devam eden ülke için yeni bir başlangıç olduğunu aktararak, "O gün milletimizin içinde olduğu birlik ve beraberlik ruhu bugün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaktır. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kazanılan zaferin bu anlamlı yıl dönümünde bu büyük gün vesilesi ile halkımızın bayramını tebrik ediyor gazilerimizi şükranla, şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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