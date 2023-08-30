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        Büyük Zafer'in 101. Yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:37 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:37
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        Büyük Zafer'in 101. Yılı kutlanıyor
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        ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene, Keban Kaymakamı Yasin Ardıç, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, kurum ve daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar, gazi ve şehit yakınları katıldı.

        Törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.

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