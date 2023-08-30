Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
ELAZIĞ (AA) - Sivrice ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, tebrikleri kabul etti.
Törene, Belediye Başkan Turgay Gündoğan, Jandarma Komutanı Teğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Yasin Ay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.