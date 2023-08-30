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        Keban'da üreticilere destek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:49 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:49
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        Keban'da üreticilere destek
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        ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde üreticilere süzme bal makinesi, kovan ve ham petek dağıtıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen "DAP ile Keban'da Modern Arıcılık" projesi kapsamında 61 üreticiye 61 bal süzme makinesi, 1220 kovan ve 610 kilogram ham petek dağıtımı gerçekleştirildi.

        Keban Kaymakamı Yasin Ardıç, proje kapsamında malzemeleri teslim ettiklerini belirterek, "Projemizin her aşamasında destek veren herkese teşekkür ederiz. Dağıtılan malzemelerin arıcılarına hayırlı ve bereketli olmasını dilerim." dedi.

        Programa, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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