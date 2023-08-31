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        Elazığ'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:16 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:22
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        Elazığ'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Arif Ö. (44) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Elazığ-Sivrice kara yolu ilçe merkezi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cesedi, otopsi için sağlık ekiplerince hastane morguna götürüldü.

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