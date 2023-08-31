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        Elazığ'da 165 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:21 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:26
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        Elazığ'da 165 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 165 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında O.Y'nin araçla gümrük kaçağı tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

        Takibe alınan şüphelinin kullandığı araç, Elazığ-Bingöl kara yolunun Gülüşkür jandarma uygulama noktasında durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 165 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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