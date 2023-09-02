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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:29 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:39
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.E'yi gözaltına aldı.

        Aramalarda 49,31 gram esrar ile 73 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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