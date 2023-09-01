Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Dün, Doğukent Mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan O.Ş. (60) ve M.E.Ş'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'taki bir iş yerinin önünde iki grup arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi olay yerinde ölmüş, 2 kişi ağır yaralanmıştı.

        Kavganın devam ettiği esnada olay yerine ulaşan ilk sağlık ekibi yaralılardan birini ambulansa almış, ambulanstaki müdahale sırasında bir şüphelinin yeniden ateş açması sonucu yaralı hayatını kaybetmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Gol geldi!
        Gol geldi!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı
        Kavgada husumetlilerinin üzerine kızgın yağ döktü: 2 yaralı
        Kavgada husumetlilerinin üzerine kızgın yağ döktü: 2 yaralı
        Yaralı, ambulansta müdahale edilirken öldürüldü
        Yaralı, ambulansta müdahale edilirken öldürüldü
        Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        16 yaşındaki bisikletliye otomobilin çarptığı kaza kamerada
        16 yaşındaki bisikletliye otomobilin çarptığı kaza kamerada
        Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı