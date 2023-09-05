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        Elazığ'da ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı

        Elazığ'da asayiş denetimlerinde 3 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 18:22 Güncelleme: 05.09.2023 - 18:34
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        Elazığ'da ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte huzur, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kentte belirlenen noktalarda denetim yapan ekipler, 2 şüphelinin üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca, 5 fişek ile 51 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Zanlılardan birinin üzerinde bulunan ruhsatsız tabancanın ateşli silah ile yaralama olayına karıştığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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