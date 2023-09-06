Elazığ'da kayısı bahçelerinde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, kayısı bahçelerinde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 06.09.2023 - 00:13 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:13
İlçeye bağlı Sarıgül köyünde kayısı bahçelerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin köylülerin de desteğiyle yaptığı müdahaleyle söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 30 dönümlük alandaki kayısı ağaçları zarar gördü.