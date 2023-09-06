Elazığ'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İ.D. yönetimindeki 23 HL 279 plakalı hafif ticari araç, Elazığ Malatya kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan ismi henüz öğrenilemeyen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.