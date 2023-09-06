Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen operasyonda bagajlarında uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli yakalandı.
Giriş: 06.09.2023 - 12:01 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:27
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, şüpheli görülen 2 yolcunun bagajında yapılan aramada 676 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler G.B. ve A.E. hakkında adli işlem başlatıldı.