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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda bagajlarında uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:01 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:27
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

        Denetimlerde, şüpheli görülen 2 yolcunun bagajında yapılan aramada 676 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler G.B. ve A.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

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