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        Elazığ'da tarihi olduğu değerlendirilen kitabı satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı

        Elazığ'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kitabı alıcı gibi davranan jandarmaya satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:44 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:44
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        Elazığ'da tarihi olduğu değerlendirilen kitabı satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu, Ü.Ö'nün Roma döneminden kalma tarihi nitelikteki bir kitabı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, takibe aldıkları şüpheliyle irtibata geçerek belirlenen noktada buluştu.

        Düzenlenen operasyonda Ü.Ö, üzerindeki tarihi kitabı jandarmaya satmak istersen suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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