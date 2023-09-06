Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 22:11 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mehmet D. idaresindeki 23 AB 013 plakalı minibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Yılın kalecisi ödülüne aday!
        Yılın kalecisi ödülüne aday!
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        Benzer Haberler

        Alıcı gibi davranan jandarmadan tarihi eser kaçakçısına suçüstü
        Alıcı gibi davranan jandarmadan tarihi eser kaçakçısına suçüstü
        Elazığ'da tarihi olduğu değerlendirilen kitabı satmak isteyen şüpheli suçüs...
        Elazığ'da tarihi olduğu değerlendirilen kitabı satmak isteyen şüpheli suçüs...
        Trafikte tekmeli- yumruklu 'yol vermeme' kavgası kamerada
        Trafikte tekmeli- yumruklu 'yol vermeme' kavgası kamerada
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
        Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; 1 çocuk  öldü, 4  kişi yaralandı
        Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; 1 çocuk  öldü, 4  kişi yaralandı