Elazığ'da şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Elazığ'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 06.09.2023 - 22:11 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:11
Mehmet D. idaresindeki 23 AB 013 plakalı minibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.