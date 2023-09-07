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        Keban İlçe Emniyet Müdürü Ateş görevine başladı

        Keban İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:57 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:57
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        Keban İlçe Emniyet Müdürü Ateş görevine başladı
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        Ateş, yaptığı açıklamada, daha önce Keban ilçesini gördüğünü ve buraya hizmet etmek için geldiğini belirtti.

        İnsanların rahat ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerinin görevleri olduğunu kaydeden Ateş, "Keban'da asayiş ve güvenlik hizmetlerini en iyi bir şekilde verimli ve adil olarak, ekip arkadaşlarımla vermeye çalışacağız." dedi.

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