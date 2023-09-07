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        Elazığ'da çocuk parkında çıkan silahlı kavgada 2 zanlı gözaltına alındı

        Elazığ'da çocuk parkında çıkan silahlı kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:31 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:38
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        Elazığ'da çocuk parkında çıkan silahlı kavgada 2 zanlı gözaltına alındı
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        Sarayatik Mahallesi Çilek Sokak'taki çocuk parkında henüz bilinmeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekipler olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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