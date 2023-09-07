Elazığ'da çocuk parkında çıkan silahlı kavgada 2 zanlı gözaltına alındı
Elazığ'da çocuk parkında çıkan silahlı kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 07.09.2023 - 19:31 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:38
Sarayatik Mahallesi Çilek Sokak'taki çocuk parkında henüz bilinmeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.