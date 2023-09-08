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        Keban'a atanan Hakim Ünver görevine başladı

        Keban ilçesine hakim olarak Rukiye Ünver görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:23 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:23
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        Keban'a atanan Hakim Ünver görevine başladı
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        Hakim Ünver, Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğunu, 2020'de hakim ve savcı adayı olarak Malatya hakim adayı olarak göreve başladığını söyledi.

        Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcı adaylarına yönelik kura çekimi ile ilk görev yeri olan Keban'a atandığını kaydeden Ünver, "Keban çok güzel, insanları sıcakkanlı ve yardımseverler. Burada 2 yıl görev yapacağım." dedi.

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