Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Elazığ'da 500 gram esrar ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Giriş: 08.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:21
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan istihbarat çalışmaları sonucu T.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 500 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan T.T. hakkında adli işlem başlatıldı.