Keban'da gençlere top ve forma desteği Teknik direktör Osman Özdemir, Keban ilçesindeki gençlere ve çocuklara forma ve Futbol desteğinde bulundu.

Özdemir, eski futbolcu arkadaşı Bayındır köyün muhtarı olan Mithat Bayındır'a 12 adet forma, 12 futbol topu gönderdi.

Muhtar Bayındır, yapılan destek için teşekkür ederek, "Osman Özdemir, İstanbul'da beraber top peşinde koşturduğum arkadaşımdır. Keban'daki gençlere ve çocuklara destek amaçlı futbol topu ve formalar gönderdi." diye konuştu.