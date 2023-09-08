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        Keban'da gençlere top ve forma desteği

        Teknik direktör Osman Özdemir, Keban ilçesindeki gençlere ve çocuklara forma ve Futbol desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:52 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:57
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        Keban'da gençlere top ve forma desteği
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        Özdemir, eski futbolcu arkadaşı Bayındır köyün muhtarı olan Mithat Bayındır'a 12 adet forma, 12 futbol topu gönderdi.

        Muhtar Bayındır, yapılan destek için teşekkür ederek, "Osman Özdemir, İstanbul'da beraber top peşinde koşturduğum arkadaşımdır. Keban'daki gençlere ve çocuklara destek amaçlı futbol topu ve formalar gönderdi." diye konuştu.

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