Elazığ'da çapa makinesinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde römorklu çapa makinesinin devrilmesi sonucu biri ağır 8 kişi yaralandı.
Giriş: 09.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:53
Eski Baskil yolu mevkisinde, römorklu çapa makinesi devrildi.
Kazada, sürücü ile römorkta bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.