Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da çapa makinesinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde römorklu çapa makinesinin devrilmesi sonucu biri ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da çapa makinesinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski Baskil yolu mevkisinde, römorklu çapa makinesi devrildi.

        Kazada, sürücü ile römorkta bulunan 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Emirhan 13 yaşındaydı! Hayvanları otlatıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Emirhan 13 yaşındaydı! Hayvanları otlatıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan

        Benzer Haberler

        Elazığ'da ısı yalıtım malzemesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Elazığ'da ısı yalıtım malzemesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Elazığ'da TIR'ın dorsesi alev alev yandı; o anlar kamerada
        Elazığ'da TIR'ın dorsesi alev alev yandı; o anlar kamerada
        Keban'da gençlere top ve forma desteği
        Keban'da gençlere top ve forma desteği
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Elazığ'da depreme dayanıklı modern okullarda ders zili 11 Eylül'de çalacak
        Elazığ'da depreme dayanıklı modern okullarda ders zili 11 Eylül'de çalacak
        Keban'a atanan Hakim Ünver görevine başladı
        Keban'a atanan Hakim Ünver görevine başladı