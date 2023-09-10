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        Elazığ'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Elazığ'da hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 10:35 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:35
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        Elazığ'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.G'nin adresini belirledi.

        Düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.

        Yapılan aralamalarda ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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