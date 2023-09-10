Elazığ'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı
Elazığ'da minibüsün yolcu otobüsüne çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.
Elazığ-Malatya kara yolunun 21. kilometresi Gözeli Kavşağı'nda, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 BK 028 plakalı yolcu otobüsüne, Diyarbakır'dan Malatya'ya giden 21 ADK 281 plakalı tur minibüsü yan yoldan çıkarak çarptı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.