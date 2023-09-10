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        Elazığ'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:31 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:31
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        Elazığ'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 suç kaydı bulunan O.G, 2 suç kaydı bulunan M.D, 12 suç kaydı bulunan A.U, 24 suç kaydı bulunan C.K. ile M.B. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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