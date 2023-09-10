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        GÜNCELLEME - Elazığ'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

        Elazığ'da minibüsün yolcu otobüsüne çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:54
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı
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        Elazığ-Malatya kara yolunun 21. kilometresi Gözeli Kavşağı'nda, Yaşar S. yönetimindeki 23 BK 028 plakalı yolcu otobüsüne, Diyarbakır'dan Malatya'ya giden Hüseyin A. idaresindeki 21 ADK 281 plakalı tur minibüsü yan yoldan çıkarak çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı.

        Kazada, sürücü Hüseyin A. ile minibüste bulunan C.E, H.Ş, S.S, B.Y, M.Y, Z.B, Ş.B, S.B, K.K, M.D, Z.K.E, S.A, K.E, H.G, M.A, A.T. ve İ.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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