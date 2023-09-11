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        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:47 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:53
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        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 23 EB 962 plakalı halk otobüsü, Güney Çevre Yolu bağlantı yolunda 06 FY 788 plakalı otomobile çarptı.

        Sürüklenen otomobil ise seyir halindeki 77 AAS 647 plakalı otomobille çarpıştı.

        Zincirleme kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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