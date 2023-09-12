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        Keban Kaymakamlığına atanan Furkan Atalık görevine başladı

        Keban Kaymakamlığına atanan Furkan Atalık görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:04
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        Keban Kaymakamlığına atanan Furkan Atalık görevine başladı
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        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ataması yapılan Atalık, Keban ilçesine geldi.

        Kaymakam Atalık, vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği kamu hizmetinin adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlara en hızlı şekilde sunulmasının çabası içinde olacaklarını söyledi.

        Tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla ekip ruhu içerisinde, ilçenin refah seviyesinin yükseltilmesi için gayret edeceğini ifade eden Atalık, "Bugüne kadar ilçemize hizmet eden herkese teşekkür eder, tüm Kebanlı hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu günler dilerim." dedi.

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