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        Elazığ'da depremde ağır hasar alan 9 katlı bina yıkım esnasında çöktü

        Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 9 katlı bina yıkım işlemi sırasında çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 19:18 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:18
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        Elazığ'da depremde ağır hasar alan 9 katlı bina yıkım esnasında çöktü
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        Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir bina, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı.

        Ekipler, boşaltılan binanın yıkımı için, güvenlik önlemleri alarak çalışmaya başladı.

        Yıkım çalışması sırasında 9 katlı bina bir anda çöktü.

        Çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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