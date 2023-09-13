GÜNCELLEME - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Elazığ'da silahlı kavga sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Giriş: 13.09.2023 - 01:51 Güncelleme: 13.09.2023 - 01:51
Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda iki taraf arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Y. (33) kurtarılamadı.