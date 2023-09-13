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        Keban Kaymakamı Atalık'tan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:07 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:07
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        Keban Kaymakamı Atalık'tan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
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        Kaymakam Atalık beraberinde, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Müftü vekili Metin Artar ile Keban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan ile şehit aileleri ve gazilere ziyarette bulundu.

        Daha sonra şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, dua okuyan Atalık, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

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