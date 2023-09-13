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        Elazığ'da jandarma okul çevrelerini ve servis araçlarını denetledi

        Elazığ'da jandarma ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:41
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        Elazığ'da jandarma okul çevrelerini ve servis araçlarını denetledi
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürülebilmeleri amacıyla 467 personelden oluşan 72 ekiple "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirdi.

        Uygulama kapsamında jandarma ekipleri sorumluluk sahasında bulunan 112 okul çevresini ve 93 okul servisini denetledi.

        Ayrıca denetimlerde 3 bin 425 şahıs, 17 metruk bina, 13 içkili mekan, 40 büfe, 167 kahvehane ile 55 park alanı kontrol edildi.

        Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız süreceği belirtildi.

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