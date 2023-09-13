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        Elazığ'da kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda kaçak içki ürettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:09
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        Elazığ'da kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, 10 litre etil alkol, sahte içki üretiminde kullanılan 5 cam şişe içerisinde anason, kullanıma hazır hale getirilen yaklaşık 10 litre kaçak alkol ele geçirildi, M.T. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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