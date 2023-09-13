Elazığ'da kaçak içki ürettiği iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen operasyonda kaçak içki ürettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Giriş: 13.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:09
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, 10 litre etil alkol, sahte içki üretiminde kullanılan 5 cam şişe içerisinde anason, kullanıma hazır hale getirilen yaklaşık 10 litre kaçak alkol ele geçirildi, M.T. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.