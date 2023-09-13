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        Şehit Fethi Sekin anısına İzmir'den Elazığ'a pedal çevirdi

        Şehitler anısına çıktığı bisiklet turlarıyla tanınan Orhan Kotluk (47), İzmir Adliyesinden 31 Ağustos'ta teslim aldığı Türk bayrağını, şehit polis memuru Fethi Sekin'in memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 18:48 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:31
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        Şehit Fethi Sekin anısına İzmir'den Elazığ'a pedal çevirdi
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        İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017’de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin anısına bisiklet turuna çıkan Kotluk, kilometrelerce pedal çevirerek şehidin Doğancık köyündeki kabrine 12 gün sonra vardı.

        Kotluk, İzmir Adliyesinden teslim aldığı Türk bayrağını kendisini şehidin kabri başında karşılayan Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin ile şehidin kız kardeşi Fikriye Sekin'e teslim etti. Kotluk daha sonra şehidin kabri başında dua ederek, ziyaret defterine not düştü.

        Kaymakam Kundakçı, yaptığı açıklamada, Kotluk'tan bayrağı büyük bir şeref ve onurla teslim aldıklarını söyledi.

        Şehitlerin hatıralarının yaşatılmasının önemine değinen Kundakçı, şöyle konuştu:

        "Bizler, şehitlere vefa borcunu ödeyemeyiz, ömrümüz buna yetmez ama şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapmak da boynumuzun borcu. Orhan ağabeyin bugün yaptığı da bunun en güzel örneklerden. Tüm Türkiye'ye, kamuoyuna tekrardan Fethi Sekin'i, şehitlerimizi, şehitlerimizin hakkını, ahde vefa duygusunu bir kez daha hatırlatmış olduk. Bu vesileyle bu organizasyona emek verenlerden Allah razı olsun."

        Kotluk ise 2005 yılından bugüne kadar aziz kahramanlar adına pedal çevirdiğini belirterek, şimdi de Fethi Sekin anısına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından teslim aldığı Türk bayrağıyla şehidin kabrine ulaştığını kaydetti.

        "Yolculuğum yaklaşık bin 500 kilometre sürdü, 12 günde buraya ulaştım" diyen Kotluk, ömrü yettiğince bu tür faaliyetlere devam edeceğinin altını çizdi.

        Şehidin kız kardeşi Fikriye Sekin de göstermiş olduğu duyarlılıkla Kotluk'un kendilerini onurlandırdığını vurgulayarak, "Bu bayrak benim için çok değerli, bunu hep saklayacağım." diye konuştu.

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