Keban Belediyesinde çalışanlar için ek protokol imzalandı Keban Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında maaş artışı sağlayan ek protokol imzalandı.

Keban Belediye Başkanlığındaki imza törenine, Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Mustafa Bahçeci katıldı.

Belediye Başkanı Atlı, ek protokolün çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Bahçeci ise Belediye Başkanı Atlı'nın her zaman işçi ve emekçinin yanında olduğunu belirterek, ek protokolün hayırlı olmasını temenni etti.