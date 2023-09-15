Elazığ'da kaçak silah ve sahte para operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı Elazığ'da düzenlenen kaçak silah ve sahte para operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 1015 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi, R.B. (24), B.E. (28) ve H.K. (21) yakalandı.

Farklı bir adresteki aramada ise 2 tabanca, pompalı tüfek ve mermi ele geçirildi, C.A.A. (20) ve D.A. (22) gözaltına alındı.

Çalışma kapsamında ruhsatsız silah üretip sattığı iddiasıyla aranan M.A. da yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.