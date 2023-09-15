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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:16 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:16
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin belirlenen adreslere gerçekleştirdiği operasyonda F.G, H.A. ve U.A. yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramada, 225 gram esrar, 0,60 gram metamfetamin, 10 bin 535 lira para ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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