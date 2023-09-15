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        Elazığ'da 489 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

        Elazığ'da il genelinde 489 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:13
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        Elazığ'da 489 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya 489 personelden oluşan 83 ekip katıldı.

        Ekipler, 3 bin 661 kişiyi kontrol etti, 617 araç, 201 umuma açık iş yeri, 46 metruk bina ile 28 park ve bahçede denetim yaptı.

        18 araca 43 bin 455 lira idari para cezası uygulanan denetimlerde, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, 3 tabanca, 2 kesici alet ve 2 kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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