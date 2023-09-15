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        Elazığ'da kaçak silah, uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen kaçak silah, uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 18:50 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:58
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        Elazığ'da kaçak silah, uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen kaçak silah, uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde silah ve uyuşturucu ticareti yapan ve sahte para piyasaya sürmek isteyenlere yönelik farklı tarihlerde çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ile mermi, 1015 sahte 100 liralık banknot, 225 gram esrar, 60 gram metamfetamin, 10 bin 535 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer şüpheliler için adli süreç sürüyor.

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