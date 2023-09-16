Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, 8 suç kaydı bulunan İ.C. (34) ve 19 suç kaydı bulunan K.D. (26) yakalandı.
Operasyonda, 0,26 gram kokain, 22 sentetik ecza, 8,03 gram metamfetamin, kesici alet, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.